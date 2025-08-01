Сергунина: На форуме «Москва 2030» расскажут о цифровой экосистеме столицы

В парке искусств «Музеон» открылась интерактивная экспозиция «Цифровые технологии Москвы». Для посетителей подготовили тематический квест, в рамках которого они познакомятся с ИТ-профессиями и узнают больше о цифровой экосистеме столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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Проект стал частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

— Ежедневно на площадке в «Музеоне» будут проходить мастер-классы, конкурсы, игры и викторины. Всего запланировано около 350 мероприятий. Жители и гости столицы попробуют себя в роли программистов, тестировщиков, создателей видеоигр и других профильных специалистов. Студентам расскажут о программе стажировки «ИТ-город» в правительстве Москвы, — рассказала Наталья Сергунина.

Путешествие по форуму организовано в формате квеста и состоит из трех частей: в первой посетители узнают о навыках, необходимых для работников ИТ-профессий. Вторая часть пространства отведена деталям цифровой отрасли: разработке и дизайну продукта, тестированию и другим. Финальной частью станет профориентационная площадка, на которой представят разработки и профильные факультеты ведущих технических вузов столицы.

Также Наталья Сергунина рассказала, что молодые специалисты в сфере информационных технологий с 2022 года имеют возможность пройти стажировку в столичном правительстве: она рассчитана на выпускников и студентов профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет.

Москва переживает культурную трансформацию: привычные форматы досуга сменились яркими и разноплановыми инициативами. В столице проходят фестивали, концерты, лекции, воркшопы, прогулки с аудиогидами, кинопоказы под открытым небом.