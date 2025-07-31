В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы до вечера из-за прогнозируемой грозы с ливнем и усилением ветра.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"До 22:00 мск ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что желтый уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

В Гидрометцентре РФ пояснили, что осадки, прогнозируемые не только на текущие сутки, но и на последующие, немного понизят температуру воздуха в столичном регионе, однако она все равно останется в ближайшие дни выше климатической нормы.

Специалисты уточняют, что воздушные потоки южной четверти будут поставлять влажные и умеренно теплые воздушные массы.

"Погода будет неустойчивой с дождями разной интенсивности, прогрев воздуха будет ограничен облаками и продолжающимися постепенно уменьшаться высотой солнца и продолжительностью светового дня", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Так, предстоящей ночью при температуре воздуха около 16-18 градусов выше нуля тоже не исключены осадки и гроза. Днем же в первый день августа на фоне облачной с прояснениями погоды могут пройти ливневые дожди и гроза, а столбики термометров покажут плюс 26-28 градусов. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

Дождь с грозой прогнозируют синоптики и в субботу, 2 августа. При этом температура воздуха составит в ночные часы до плюс 18 градусов, днем - до плюс 23-25 градусов.