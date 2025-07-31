Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бегу

Жителей Москвы пригласили на бесплатные тренировки по бегу, проходящие в рамках городского проекта «Лето в Москве». На официальном сайте мэра сообщается, что тренировки организованы на 20 площадках, в том числе в «Лужниках», парке «Сокольники», ландшафтном парке «Южное Бутово», Измайловском и Тропаревском лесопарках.

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Программа рассчитана на участников с разным уровнем подготовки: начинающих, любителей и тех, кто готовится к массовым забегам. Помимо обычных пробежек, тренировки включают темповые, интервальные и восстановительные упражнения. Занятия проводят профессиональные тренеры.

Тренировки проходят по вторникам и средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 11:00 до 12:00. На флагманской площадке в «Лужниках» дополнительная тренировка проходит по четвергам с 19:30 до 20:30

Участие в тренировках бесплатное. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта «Мой спортивный район». К занятиям допускаются люди старше 18 лет.

Проект «Лето в Москве» реализуется второй год подряд. Его программа включает культурные, спортивные и благотворительные мероприятия в разных районах столицы.