Городские службы обратились к москвичам с предупреждением

В четверг, 31 июля, в Москве ожидаются гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до 20:00 в столице местами ожидается гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что в непогоду необходимо быть внимательными на улице – не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.