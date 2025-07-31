На станции метро «Новокузнецкая» исправили ошибочную навигацию

Неверное полотно в навигационном лайтбоксе на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена заменили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Ранее в Telegram-каналах были опубликованы фото, согласно которым наименования станций зеленой линии на навигационном лайтбоксе были расположены в неверных столбцах.

"На станции "Новокузнецкая" при обновлении одного из навигационных элементов монтажной бригадой было выбрано неверное полотно для лайтбокса. Ошибка была оперативно исправлена - элемент заменен, навигация на станции актуальна. Мы внимательно следим за корректностью информационного наполнения. Подобные случаи недопустимы", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.