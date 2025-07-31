Около 50 улиц благоустроят на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 31 июля, сообщила пресс-служба Городского хозяйства столицы.

— Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 47 в Юго-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 улицах, в том числе Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Основная задача — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

В рамках благоустройства заменят более 570 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части, расширят пешеходные дорожки и организуют новые наземные переходы с контрастным освещением.

Помимо этого, специалисты также обустроят удобные парковочные карманы, установят фонари с энергоэффективными светильниками и оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами, сообщается в Telegram-канале хозяйства.

Ранее прокладка тоннеля Кропоткинского подводного газопровода-дюкера завершилась в ЦАО.