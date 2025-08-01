Подосиновики из Рязанской области стали доступны в Москве

Ассортимент столичных ярмарок пополнили грибы из Рязанской области – на прилавках появились свежие подосиновики, собранные в местных лесах.

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На ярмарках выходного дня в Москве появился новый урожай лесных грибов – ассортимент пополнился подосиновиками, собранными в Рязанской области. Об этом сообщили в мэрии столицы.

«Добавились подосиновики из Рязанской области, а сейчас и короли леса – белые грибы. Еще одну грибную волну в Центральной России ждут к началу сентября», – сообщается на mos.ru.

Поставки дикоросов пользуются спросом у столичных жителей. Лидером продаж остаются лисички – москвичи приобретают до 200 килограммов этих грибов за один уикенд. Их ценят за универсальность в кулинарии и редкую устойчивость к вредителям.

Специалисты напоминают, что покупать грибы стоит только у проверенных продавцов, особенно если речь идет о дикоросах. Ранее стало известно, что август в Рязанской области начнется с резкой перемены погоды.