Москву накроют дожди

Атлантический циклон, который придет в столичный регион уже завтра, принесет дожди и грозы, причем как днем, так и ночью.

Об этом сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В пятницу, субботу и воскресенье дождливо будет на всей территории столицы и Подмосковья, рассказала она RT. Влага чуть охладит воздух - дневные температуры, начиная с субботы, будут колебаться в районе + 23-25 градусов. Ночью будет +17-19 градусов в Москве и +14-19 - в области. По словам Поздняковой, это на полтора градуса выше климатической нормы начала августа.