Собянин: в Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о завершении модернизации поликлиник в Покровском-Стрешневе.

По словам мэра, после проведенных работ все медучреждения данного района соответствуют новому московскому стандарту. В частности, на улице Долгова после реконструкции открылся филиал № 5 городской поликлиники № 219, где организованы комфортные условия как для врачей, так и пациентов.

Там появились просторные зоны ожидания с комфортной мебелью, а также кабинеты для врачей с новейшим оборудованием. Кроме того, помещения медиков были обустроены так, чтобы уменьшить количество очередей. Помимо этого, была разработана удобная навигация и благоустроена прилегающая территория.

"Медпомощь нового уровня теперь доступна москвичам рядом с домом", – отметил Собянин.

Обновление амбулаторного звена началось в Москве в 2020 году. Сперва было приведено в порядок 200 объектов. Теперь же необходимо модернизировать еще примерно 140 поликлиник, уточнил мэр.

В конце июля Собянин также объявил о полном завершении модернизации детской поликлиники № 122 и открытии ее главного здания в Восточном Измайлове.

В результате в учреждении появились зоны ожидания, оснащенные экранами электронной очереди и игровыми уголками. Кроме того, для удобства посетителей была создана понятная система навигации, а у входа добавили помещение для хранения колясок.