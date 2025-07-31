Патрулирование Москвы-реки и водоемов усилено из-за жары

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары, которая ожидается в ближайшие дни. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По прогнозам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 31 градуса. Из-за этого, как указал Бирюков, число горожан, которые отправятся к водоемам, вырастет. Для предотвращения происшествий спасатели приступили к усиленному патрулированию акватории Москвы-реки и других водных объектов.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства напомнил, что сейчас в городе работают 25 поисково-спасательных станций и 1 пожарно-спасательная: 14 находятся рядом с Москвой-рекой, 2 – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах.

При этом количество сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, которые обеспечивают каждый день безопасность на водных объектах, было увеличено с 80 до 100 человек. Под их контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище, а также городские пруды.

Помимо этого, спасатели пешком проверяют береговую линию, проводят профилактические беседы с людьми, а также следят за детьми, которые находятся без контроля взрослых возле воды.

Бирюков попросил всех жителей и гостей столицы быть осторожнее на водных объектах, купаться в специально оборудованных для этого местах, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра.

Сильная жара ожидается в Москве в период с 31 июля по 1 августа. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жары городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. В МЧС попросили москвичей носить одежу из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности пить больше воды и находиться в тени.

При этом уже в предстоящие выходные, 2 и 3 августа, в столице возможны грозы. Как рассказала синоптик Татьяна Позднякова, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков. Однако температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.