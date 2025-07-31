Ряд водоемов Москвы прогрелись сильнее черноморских

Ряд водоемов Москвы и Подмосковья к концу июля прогрелись сильнее, чем Черное море на некоторых крымских курортах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам специалиста, сейчас в Московском регионе на реках и притоках Москвы-реки фиксируется комфортная температура в диапазоне от 20 до 25 градусов.

«Поэтому купальный сезон в разгаре, он продолжается», — отметил он.

Синоптик добавил, что аналогичный показатель для Феодосии составляет 24 градуса, а для Алушты — 26 градусов. В Евпатории и Ялте море еще теплее — 27 градусов. В Туапсе, Сочи и Геленджике температура воды — 27 градусов. Это слишком высокая температура воды и воздуха, охладиться невозможно, — заключил он.

Ранее Вильфанд предупредил жителей и гостей юга России о том, что в ближайшие дни индекс ультрафиолета там составит 8-10 единиц. Он подчеркнул, что такой показатель говорит о том, что находиться под прямыми солнечными лучами будет очень опасно.