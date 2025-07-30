Песчаная буря с ливнем обрушилась на Москву

На столицу обрушилась песчаная буря с ливнем — первым удар стихии принял на себя Реутов. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, буря началась внезапно — с резкого порыва ветра, который поднял клубы пыли. Спустя несколько минут начался сильный ливень,

На фоне этого видимость упала почти до нуля, горожане бросились прятаться от стихии.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в столичном регионе часть населенных пунктов затронута непогодой, часть — нет. Так, в Подольске идет проливной дождь, а в Истре только гремит гроза.

Ранее в Москве и Подмосковье уже фиксировались сильнейшие ливни. Они привели к затоплению улиц, обрушению моста и временной остановке движения на некоторых станциях МЦД.