На Москву в ближайший час обрушится непогода

В столице в ближайший час ожидаются кратковременный дождь, гроза, сильные порывы ветра, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что при грозе возможны порывы ветра до 15 м/с.

«В ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с», — уточнили в региональном МЧС.

В пресс-службе напомнили, что автомобилистам на фоне ухудшения погодных условий следует избегать парковки под деревьями, рекламными щитами.