Москвичи и туристы смогут почувствовать себя дворянами XIX века

Москвичи и гости столицы могут посетить необычные бесплатные экскурсии проекта "Лета в Москве", чтобы почувствовать себя дворянами XIX века и узнать тайны дворцового органа в "Царицыно", сообщает "Вечерняя Москва". Во время экскурсии в музее-заповеднике "Царицыно" посетители смогут узнать тайну дворцового органа и послушать сочинения. Также на территории парка можно посетить экскурсию с бегущим искусствоведом. По воскресеньям в столице проходит экскурсия по саду "Эрмитаж", в рамках которой посетители узнают об истории места, жизни основателя Якова Щукина, а также о знаковых событиях. На экскурсии "Один день из жизни помещика" в усадьбе Воронцово посетители смогут почувствовать себя дворянином XIX века, а на экскурсии "14 историй о любви" в Парке Горького москвичи и гости столицы узнают, как сватались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, чувствах Екатерины II к Григорию Орлову и другие истории.