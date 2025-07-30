Рестораны Москвы почти полностью перешли на отечественные продукты

Московские рестораны почти полностью отказались от импортных продуктов в пользу отечественных производителей. Об этом в среду, 30 июля, рассказал шеф-повар сети ресторанов «Магадан» Виталий Сахнов.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, фарерского лосося, например, заменили на мурманского, а японские и французские устрицы на те, которые выращивают на российских фермах. Он отметил, что в его ресторане также подают магаданскую креветку, камчатского краба и якутского омуля. Повар среди преимуществ такого импортозамещения отметил, что у продукции отечественных поставщиков более стабильная цена.

— Все эти виды рыб мы используем у себя в ресторане, — передает слова Саханова Газета.ru.

Тем временем этим летом Москва превратилась буквально в цветущий сад благодаря совместным усилиям города и столичных предпринимателей. Фестиваль «Сады и цветы» проводится не первый год и уже полюбился москвичам и туристам. Однако это не просто декоративные украшения, а важный элемент поддержания экологии и комфортного микроклимата в городе в жаркий летний период. Как фестиваль «Сады и цветы» превращает столицу в городской оазис — в материале «Вечерней Москвы».