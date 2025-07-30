Сквозное движение на МЦД-2 будет ограничено 2 и 3 августа
В выходные 2 и 3 августа будет ограничено сквозное движение на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«2 и 3 августа будет частично ограничено сквозное движение на МЦД-2: интервалы увеличены, изменены пути отправления, укорочены маршруты. Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием», – говорится в материале.
Так, на Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены: от «Курской» до «Курьяново» – до 4,5 часа, от «Курьяново» до «Царицыно» – до 1,5 часа.
«Чтобы добраться в центр города, рекомендуем ехать до «Царицыно» МЦД-2 и пересаживаться на метро. Из центра – следовать до «Царицыно» на метро и пересаживаться на МЦД-2. Чтобы продолжить движение по диаметру в сторону «Нахабино», проезжайте до «Царицыно», пересаживайтесь на метро и следуйте до станции «Курская». Здесь можно пересесть на поезда МЦД-2 и продолжить движение по диаметру. В обратном направлении рекомендуем пользоваться пересадками на тех же станциях», – рассказали в пресс-службе.
На участке от «Царицыно» до «Подольска» возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут. Поезда со стороны «Подольска» следуют преимущественно укороченными маршрутами от/до «Царицыно», «Покровской», «Курьяново». Часть поездов не будет останавливаться на «Силикатной», «Остафьево», «Щербинке», «Бутово», «Битце», «Красном Строителе» и «Покровской». На станциях от «Курской» до «Печатников» поезда в обе стороны проследуют по пути «на Подольск».
На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до «Красного Балтийца» и «Курской». Интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут.
«В этом году мы вместе с РЖД откроем после реконструкции городской вокзал «Курская». Для этого в выходные предстоит выполнить очередной этап модернизации путевой инфраструктуры. Работа масштабная, но чтобы не влиять на движение поездов в рабочие дни, проводим ее в выходные. Чтобы вы могли добраться до центральных точек столицы и отправиться в область, максимально сохранили поезда до станций, где можно сделать пересадку между МЦД и метро. Здесь разместим плакаты с удобными маршрутами проезда, чтобы помочь вам сориентироваться в условиях изменений», – добавили в пресс-службе.