Сквозное движение на МЦД-2 будет ограничено 2 и 3 августа

В выходные 2 и 3 августа будет ограничено сквозное движение на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«2 и 3 августа будет частично ограничено сквозное движение на МЦД-2: интервалы увеличены, изменены пути отправления, укорочены маршруты. Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием», – говорится в материале.

Так, на Курском направлении интервалы движения будут частично увеличены: от «Курской» до «Курьяново» – до 4,5 часа, от «Курьяново» до «Царицыно» – до 1,5 часа.

«Чтобы добраться в центр города, рекомендуем ехать до «Царицыно» МЦД-2 и пересаживаться на метро. Из центра – следовать до «Царицыно» на метро и пересаживаться на МЦД-2. Чтобы продолжить движение по диаметру в сторону «Нахабино», проезжайте до «Царицыно», пересаживайтесь на метро и следуйте до станции «Курская». Здесь можно пересесть на поезда МЦД-2 и продолжить движение по диаметру. В обратном направлении рекомендуем пользоваться пересадками на тех же станциях», – рассказали в пресс-службе.

На участке от «Царицыно» до «Подольска» возможны случаи увеличения интервалов движения до 30 минут. Поезда со стороны «Подольска» следуют преимущественно укороченными маршрутами от/до «Царицыно», «Покровской», «Курьяново». Часть поездов не будет останавливаться на «Силикатной», «Остафьево», «Щербинке», «Бутово», «Битце», «Красном Строителе» и «Покровской». На станциях от «Курской» до «Печатников» поезда в обе стороны проследуют по пути «на Подольск».

На Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до «Красного Балтийца» и «Курской». Интервалы движения будут частично увеличены до 40 минут.