Собянин открыл пешеходную набережную в музее-заповеднике «Коломенское»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике «Коломенское» протяженностью 3,5 км, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с открытием уникальной набережной – одной из, наверное, самых протяженных пешеходных набережных – 3,5 км. Это больше чем Пушкинская, Воробьевская набережная. Центр жизни переместился сюда, в «Коломенское». Первоклассная, хорошо обустроенная, с множеством спортивных площадок, свадебным садом, рестораном, кафе», – сказал Собянин в ходе общения с гуляющими здесь горожанами.

Мэр рассказал, что зимой вдоль набережной планируется заливать один из самых протяженных катков с искусственным льдом – около 2 км в одну сторону и в другую.

«Набережная – это первый этап реконструкции всего исторического парка «Коломенское». Второй этап – это центральное ядро, которое мы благоустроим уже до конца этого года. И третий этап – это отдаленная часть, самая большая – в 2026-м году. И параллельно мы реставрируем уникальные объекты, которые есть в парке. Я думаю, поэтапно, в 2025-м, 2026-м, 2027-м году мы закончим полностью. Это будет лучший парк в мире», – добавил Собянин.

В ходе осмотра части благоустроенной территории «Коломенского» мэр посетил созданный недалеко от места впадения в Москву-реку реки Жужи свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и павильоном для гостей на 200 человек. Сегодня там прошла первая церемония бракосочетания. Мэр поздравил молодоженов со вступлением в брак.

Также Собянин осмотрел культурно-развлекательный кластер «Город зодчества» – центр популяризации традиционного культурного наследия, народных ремесел и фольклора. Это четыре тематические локации общей площадью более 8 га: Старый город, Уездный город, Коломенская верфь и пространство лэнд-арт объектов. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, полноценно он заработает летом 2026 года и будет доступен для посетителей любых возрастов круглый год. Памятники деревянного зодчества XVI–XVII веков музея-заповедника «Коломенское» также будут включены в кластер «Город зодчества».

Также в материалах отмечается, что особенностью новой набережной стал деревянный настил длиной 1,7 км, расположенный непосредственно над водой. На причальной площади были открыты ресторан с летней террасой и кафе с волнообразным навесом, под которым размещены качели. Также имеется зона отдыха с арт-объектом.

В центральной части набережной работает павильон досугового проекта для детей «Московские каникулы».

На набережной в ее средней части построили бар на воде со смотровой площадкой и амфитеатр на 850 человек. В южной части набережной организовали спортивный кластер.

Набережная пока не имеет собственного имени. Его выберут москвичи путем голосования в «Активном гражданине».

В рамках второго этапа работ по благоустройству и реабилитации «Коломенского» недалеко от свадебного сада ведется модернизация Соколиного двора, где условия содержания птиц будут максимально приближены к естественным, а также устройство визит-центра с сувенирным магазином и помещениями для мастер-классов. Вдоль набережной появится 200-метровая прогулочная зона – аллея с качелями.