В Москве до конца суток 30 июля ожидается гроза и сильный ветер, предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

«В ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза... возможны порывы ветра до 15 м/с», — говорится в Telegram-канале.

Гражданам напомнили, что не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается снижение температуры воздуха после 1 августа.