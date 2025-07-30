В Москве предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня 30 июля
В Москве до конца суток 30 июля ожидается гроза и сильный ветер, предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.
«В ближайший час и до конца суток в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза... возможны порывы ветра до 15 м/с», — говорится в Telegram-канале.
Гражданам напомнили, что не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается снижение температуры воздуха после 1 августа.