Беспилотный поезд на МЦК могут запустить в следующем году

Компания Российские железные дороги (РЖД) активно готовится к запуску беспилотного поезда на МЦК, который может произойти уже в следующем году. Об этом в среду, 30 июля, рассказал генеральный директор организации Олег Белозеров.

— Поезд будет собран под свою систему управления, а машинист будет либо активно управлять по определенной части, либо наблюдать за тем, как работает система. В зависимости от того, в какой промежуток времени мы создадим, доработаем эту систему, — уточнил он.

По словам главы РЖД, конечная цель специалистов — обеспечить полностью беспилотное движение.

— Соответственно, это оператор, который будет наблюдать за системой работы высокоскоростного поезда, — подытожил Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

Выпускать высокоскоростные поезда в России будет завод «Уральские локомотивы» .

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что первые испытания беспилотного поезда начнутся в Московском метрополитене уже в декабре текущего года.