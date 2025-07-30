Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 1 августа

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары продлили до вечера 1 августа. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Очень высокая температура. Период предупреждения с 20 ч. 30 июля до 18 ч. 01 августа. В дневные часы сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...31 градуса, — говорится в сообщении.

Утром того же дня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям москвичей предупредили, что в четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа, в столице ожидается сильная жара с температурой до 31 градуса. Москвичей призвали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.

Когда в столице закончится жара и чего можно ожидать от погоды в августе, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что конец июля в столице будет солнечным, сухим и почти жарким. Метеоролог также отметил, что начало августа принесет временные дожди и грозы.