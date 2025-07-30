Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей и гостей столицы предупредили о жаркой погоде с температурой +30... +31°C. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Москвы.

По информации ведомства, жаркая погода ожидается в Москве 31 июля и 1 августа.

«В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...31°C», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицу рекомендовали пить больше воды, проводить время в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40°C, в Калмыкии — до +42°C.