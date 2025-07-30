Горожан приглашают на бесплатные тренировки по бегу

Горожан приглашают присоединиться к бесплатным тренировкам по бегу. Они проходят на 20 площадках проекта «Лето в Москве». Узнать, какие из них находятся рядом с домом, можно на сайте проекта «Мой спортивный район».

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Бег — один из доступных видов спорта, который в последние годы набирает популярность среди москвичей. Регулярные занятия укрепляют здоровье, повышают концентрацию, способствуют снижению веса, а также улучшают иммунитет. Кроме того, они помогают улучшить настроение и предотвратить депрессию.

Чтобы бег приносил максимальную пользу, рекомендуется тренироваться со специалистами. Они поставят технику, подберут подходящий темп и покажут упражнения, которые помогут быстрее восстановиться после пробежки, передает сайт мэра Москвы.

В «Активном гражданине» стартовала серия голосований, посвященных масштабному проекту «Лето в Москве». В его рамках с 1 июня по 14 сентября в разных районах столицы проходят фестивали, кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, квесты, экскурсии и многое другое.