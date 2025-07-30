Около 1,4 тыс. экскурсий провели школьники в Музее Победы

Почти 1,4 тыс. экскурсий за три месяца провели по Музею Победы юные экскурсоводы в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«В феврале 2025 года был запущен проект «Дети – детям» в рамках Всероссийской программы Музея Победы «Дети о Победе». В течение двух месяцев школьники Москвы и Московской области, участники Детского общественного совета Музея Победы, проходили обучение под руководством сотрудников экскурсионного отдела, а затем сдавали внутренний экзамен. Всего по итогам обучения к работе экскурсоводом приступили 30 человек», – приводятся в сообщении слова директора детского центра Музея Победы Елены Слесаренко.

В пресс-службе музея отметили, что с мая юные гиды, наравне с сотрудниками музея, ежедневно ведут 1,5-часовые экскурсии по уникальным масштабным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», а также обзорные программы по самому музею на Поклонной горе.