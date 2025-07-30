Завершено привлечение средств для обновления тепловых сетей Мневниковской поймы

В Москве завершено привлечение средств инфраструктурного льготного займа для проекта модернизации магистральных сетей теплоснабжения территории Мневниковской поймы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

«Москва активно реализует механизм инфраструктурных займов Дом.РФ, которые сочетают льготную ставку и возможность долгосрочного привлечения средств в развитие и обновление городских территорий. Проект по модернизации теплосетей в Мневниковской пойме, который осуществляет ПАО «МОЭК», наглядно показывает эффективность льготного инфраструктурного кредитования. Благодаря привлеченному займу в размере 2,5 млрд руб. за короткий срок был сформирован каркас системы теплоснабжения, которая обеспечивает интенсивное развитие этой территории. В настоящее время здесь активно строятся жилые, образовательные и спортивные объекты, благоустраиваются зоны отдыха», – сказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, чьи слова приводятся в тексте.

Она отметила, что заем выделен на три года под 4% годовых. Льготные условия позволяют получателям инфраструктурных займов экономить на процентных выплатах по сравнению с рыночными кредитами и направлять высвободившиеся ресурсы на другие важные для города проекты.

В пресс-службе подчеркнули, что предоставление льготного финансирования Дом.РФ было одобрено правительственной комиссией по региональному развитию в РФ в 2023 году. Помимо проекта ПАО «МОЭК», в Москве льготные средства направляются на финансирование строительства завода по очистке сточных вод в рамках концессионного соглашения с ООО «БИОС» на сумму 8 млрд руб.