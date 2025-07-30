Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке

Онлайн-трансляции mos.ru из вольеров Московского зоопарка теперь доступны для иностранных зрителей. Об этом в среду, 30 июля, сообщила пресс-служба зоосада.

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Для международных посетителей запустили англоязычную версию сайта, которая поможет ближе познакомиться с обитателями зоопарка всем, кто владеет одним из самых популярных языков в мире.

На сайте можно понаблюдать за вольерами больших панд, манула, карликового бегемота, слонов, капибар и представителей семейства верблюдовых, а также орангутанов, горилл, медоедов, сурикатов и рысей.

Также в карточках обитателей можно прочитать интересные факты про этих животных и рассмотреть их на фотографиях. Проект будет обновляться и масштабироваться вслед за его оригинальной, русскоязычной версией, передает официальный сайт мэра Москвы.

Теперь за малайскими медвежатами Московского зоопарка можно наблюдать в режиме реального времени — сотрудники

организовали онлайн-трансляции из вольеров на портале mos.ru.

Недавно онлайн-трансляции на портале mos.ru, благодаря которым можно наблюдать за жизнью обитателей Московского зоопарка, появились на платформе «VK Видео Live».