Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Растения получат вторую жизнь в научных коллекциях, где ботаники изучат их адаптацию и смогут сохранить уникальные виды для будущих поколений.

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Московский фестиваль «Сады и цветы» подарит новую жизнь почти пяти тысячам растений, которые сейчас украшают столичные парки и улицы. После окончании теплого сезона деревья, лианы, пальмы и не только отправятся в Донецкий и Никитский ботанические сады. Там они продолжат расти и служить науке и сохранению биоразнообразия.

Всего Москва подарит 479 деревьев, 3315 кустарников, 380 лиан, 672 многолетника, 130 пальм и семь папоротников. Передача растений — это не просто пересадка, а сохранение биоразнообразия и поддержка живой природы. Растения получают вторую жизнь в научных коллекциях, где ботаники изучают их адаптацию к новым условиям и помогают сохранить уникальные виды для будущих поколений.

Донецкий ботанический сад — один из крупнейших в Европе. Он был основан в 1964 году. Его площадь — 203 гектара, а коллекция насчитывает более восьми тысяч видов растений. Ученые сада посвятили себя сохранению и восстановлению флоры Донбасса.

Никитский ботанический сад в Крыму — старейший научный центр России, основанный в 1812 году. Здесь собраны редкие растения со всего мира. Сад знаменит достижениями в селекции и акклиматизации субтропических культур.

В этом году на фестивале «Сады и цветы» можно увидеть редкие растения, среди которых брахихитон наскальный, известный как бутылочное дерево, банан Энсета Маурелли, экзотическая лагерстремия индийская, величественный кедр ливанский и японский цитрус цитрофортунелла кумкват.

С 2017 года фестиваль объединяет ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и научные инициативы, пополняя коллекции ведущих учреждений: Ботанического сада Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук и Московского зоопарка. Сегодня география проекта расширяется, и «Сады и цветы» продолжают нести красоту и знания за пределы столицы.

Благодаря масштабному ландшафтному фестивалю скверы, улицы и площади Москвы преображаются. Здесь создаются настоящие выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями. Этим летом появилось около 70 цветочных площадок. Для их оформления использовано более 500 тысяч растений.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.