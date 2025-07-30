Центр Москвы перекроют 2 и 3 августа из-за ночного велофестиваля

2 и 3 августа движение автотранспорта и парковка на Садовом кольце в Москве будут запрещены из-за проведения ночного велофестиваля. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Так, движение будет временно закрыто 2 августа с 17:00 и до окончания мероприятия на Зубовской улице и Большой Пироговской улице. Кроме того, движение будет закрыто с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа на всем протяжении Садового кольца в оба направления.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.