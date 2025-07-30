В Московском зоопарке отметили восьмилетие панды Диндин

День рождения большой панды Диндин отпраздновали в Московском зоопарке с яркой программой и тортом для именинницы. Праздничное событие собрало сотни гостей. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Диндин сегодня исполнилось восемь лет. И у нее всегда был непростой характер. Как мы говорили, светская львица. Любит, чтобы к ней больше было внимания, требовательная. И после того, как родила, она стала еще жестче. Требовательная к себе, к сотрудникам, к еде, — поделилась она.

Диндин является отличной матерью, воспитавшей Катюшу согласно всем природным канонам и обучившей ее всему, что знает сама. Вместе они проходили ветеринарный тренинг. Катюша запоминала, как себя ведет ее мама, и теперь повторяет все самостоятельно.

Московский зоопарк также посетила делегация посольства КНР во главе с супругой посла Гао Янь. Она отметила, что панды символизируют дружбу между двумя странами.

— Они так хорошо здесь растут. И как наша дружба — крепкие. В Китае очень много интересных животных, мы бы хотели увидеть, кроме панды, еще и других, — отметила она.

Имениннице подарили ледяной торт с бататом, бамбуком, морковкой, яблоками и другими овощами. Для посетителей была подготовлена насыщенная программа мероприятий. На входе гостей встречали диджей, аниматоры, танцоры, ростовая кукла в виде панды и артисты на ходулях с китайскими фонариками.

— Желаю хорошего настроения. Чтобы росла еще лучше. Было бы хорошо, чтобы у них [Диндин и Жуи] появились еще детеныши, — сказал во время праздника советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао. Его слова приводит ТАСС.

Сотрудники зоосада постоянно следят за жизнью семейства панд и их комфортом. 23 апреля панда Диндин решила, что ее дочь уже достаточно взрослая для самостоятельной жизни. В природе панды заботятся о потомстве до исполнения ему двух лет, а 24 апреля Катюше исполнился один год и восемь месяцев. Диндин долго кормила своего малыша молоком, обучала базовым навыкам, приучала к бамбуку и другим продуктам. Сейчас первая панда, которая родилась в Москве, питается, как взрослая: ест бамбук, морковь, яблоки, батат и специальные панда-кейки.