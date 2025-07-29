В первых числах августа москвичи получат подорожавшие квитанции за ЖКУ

В Москве, как и во всей стране, с 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги, и в ближайшие дни москвичи это реально почувствуют, когда получат квитанции за последний месяц. Придут они, как всегда, в первых числах августа. В среднем тарифы поднялись на 15 процентов, но что-то не подорожало, а за что-то придется платить еще больше. Давайте разбираться.

Итак, главным образом подорожали коммунальные ресурсы - электроэнергия, отопление, вода и канализация, газ, а также вывоз мусора. Так называемые жилищные услуги, то есть плата за содержание жилья и капремонт остались прежними, поскольку уже цены на них пересматривались с 1 января. Впрочем, в Подмосковье, например, ситуация другая - там и тариф на капремонт вырос с 1 июля, и расценки на содержание и ремонт. Но там и в январе они не дорожали.

Вернемся к Москве. К примеру, горячая вода стоит теперь дороже на те самые почти 15 процентов: кубометр - 312,50 рубля вместо 272,14. А вот холодная вода прибавила в цене лишь 10 процентов - до 65,77 рубля вместо 59,80. Водоотведение подорожало с 45,91 до 51,62 рубля за кубометр.

Отопление выросло до 3738,37 рубля за гигакалорию с 3217,19. А тариф на обращение с коммунальными отходами с 7,34 рубля с квадратного метра общей площади квартиры до 8,43. Газ подорожал с 9 рублей за кубометр до 9,71.

Дороже стала и электроэнергия. Например, если в доме газовая плита, то в июне плата была 6,99 руб./кВтxч, а с июля стала 7,87. Это если пользоваться однотарифным счетчиком, при котором плата одинаковая независимо от времени суток. Этот тариф самый распространенный. Если же пользоваться двухтарифной системой, то дневной тариф вырастает с 8,47 до 9,45 руб./кВтxч, а ночной - с 3,43 до 4,08. Подробнее смотрите в нашей инфографике.

Кстати, грамотный выбор тарифа на электроэнергию - хороший способ сэкономить. То, что тарификация в зависимости от времени суток всегда выгоднее, - миф. Если ночью вы спите, а днем готовите, стираете и включаете на полную кондиционер, то будет только переплата. А вот если для вас в порядке вещей запустить стиральную и посудомоечную машину на ночь глядя, то многотарифный счетчик и впрямь поможет сэкономить.

На сколько в целом подорожала ваша июльская платежка, сказать трудно, поскольку все зависит от объемов потребления: если вы уезжали в июле в отпуск, то, несмотря на выросшие тарифы, июльская платежка будет дешевле июньской. Но если в потреблении ничего не менялось, то семья из трех человек, проживающая в 50-метровой двушке с электроплитой и потребляющая в месяц 10 кубов холодной воды, шесть горячей, 150 кВтxч электроэнергии и 0,5 гигакалории тепла, переплатит чуть больше 800 рублей.

При этом все льготы и субсидии в Москве остались в силе. В департаменте экономической политики и развития столицы "РГ" рассказали, что только на финансирование льгот в этом году предусмотрено 32,6 миллиарда рублей, а еще 22,4 миллиарда направят на выплаты субсидий семьям с невысоким уровнем дохода. Эти выплаты можно получать независимо от наличия льгот - главное, чтобы расходы на ЖКУ превышали 10 процентов семейного бюджета. В других регионах, напомню, на выплаты можно рассчитывать, только если вы тратите на коммуналку более 22 процентов доходов.

Льготы на оплату ЖКУ получают около 3,5 миллиона москвичей. Речь о пенсионерах, инвалидах, ветеранах и многих других. Субсидии получают около 650 тысяч горожан, в среднем выплата на семью составляет почти четыре тысячи рублей.