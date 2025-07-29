В Дептрансе напомнили о временном закрытии движения на ряде улиц

На ряде столичных улиц приостановлено движение автомобилей. Об этом во вторник, 29 июля, напомнили в пресс-службе Дептранса.

— Движение временно закрыто: на Ленинградском шоссе от МКАД, на Тверской улице, на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призвали планировать маршруты заранее.

23 июля в результате пожара на юге столицы было перекрыто движение по улице Мытной. Позже движение восстановили. Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Один человек погиб в горящей квартире.