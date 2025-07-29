Начало августа в Москве будет влажным и душным

В первые дни августа температура воздуха в Москве будет держатся на отметке +24...+29 градусов, что выше многолетней нормы. При этом в столицу вернутся дожди с грозами, которые сделают погоду влажной и душной, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, уже в последний рабочий день недели, 1 августа, антициклон начнет сдавать свои позиции и в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков.

В субботу, 2 августа, в Москве пройдут кратковременные дожди, местами прошумят ливни с грозой. В воскресенье тоже высока вероятность грозовых ливней.

Такая же жаркая и влажная погода сохранится в столице на следующей неделе.