Серпентолог дал совет жителям Москвы при укусе гадюки

При встрече с ядовитой гадюкой может произойти всякое, вплоть до укуса, так что стоит придерживаться нескольких рекомендаций во избежание осложнений. О них рассказал серпентолог Владимир Черлин в беседе с 360.ru.

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По его словам, прежде всего не надо паниковать при встрече со змеей. Также нельзя делать резкие движения. Черлин посоветовал осторожно отойти на 2-3 метра, понаблюдав за дальнейшими действиями гадюки.

«Ее не надо хватать или пытаться убить», — указал специалист, добавив, что именно в этот момент чаще всего и происходит атака змеи.

В лес стоит надевать высокие ботинки или сапоги. Ближе к осени также не стоит опрометчиво лезть в заросли, например, за ягодами и грибами.

Если укуса змеи избежать не удалось, то важно срочно позвонить в «112», пить больше воды и постараться не двигаться. Важно поливать место укуса жидкостью. Нельзя и волноваться, отметил Черлин. Он пояснил, что если человек запаниковал, то отравление происходит тяжелее, так как «это физиология».

Если врач находится далеко, то можно сделать надрез на месте укуса лезвием или ножом. Он должен быть достаточно большим, чтобы сильно пошла кровь. Все это неприятно, сказал серпентолог, но необходимо, так как может спасти жизнь.

Ранее стало известно, что гадюки в Московском регионе перешли на ночной образ жизни из-за жары. Тем временем в Истринском районе Московской области местные жители нашли «пальцы мертвеца».