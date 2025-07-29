Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Ежегодно в Москве реализуются тысячи проектов благоустройства на разных городских территориях: от дворов и парков до улиц и зон возле транспортных объектов.

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Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«В этом году в планах привести в порядок около 700 городских улиц, среди которых сразу три больших вылетных магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами», — написал Мэр Москвы.

Щелковское шоссе является одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы, рядом с которой проживают около 570 тысяч горожан. В сутки оно пропускает более 22 тысяч автомобилей. По шоссе проходит 51 маршрут городского транспорта, их ежедневный пассажиропоток составляет 250 тысяч человек.

Комплексное благоустройство Щелковского шоссе, Краснопрудной и Большой Черкизовской улиц началось в апреле 2025 года. Специалисты выполняют работы на участке от Комсомольской площади до МКАД общей протяженностью 8,9 километра. Основная задача — сделать городскую среду более функциональной и комфортной для местных жителей, сохранив при этом транспортную функцию магистрали.

Реализация проекта позволит снизить нагрузку на участки Большой Черкизовской улицы от улицы Преображенский Вал до Халтуринской улицы на семь процентов, Щелковского шоссе от Монтажной улицы до съезда на Московский скоростной диаметр — на 11 процентов, Халтуринской улицы от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы — на шесть процентов.

Вместо устаревших остановочных пунктов специалисты установят девять современных павильонов. Благодаря обновлению инфраструктуры, а также за счет корректировки работы светофоров и предоставления приоритета городскому транспорту его скорость проезда увеличится на 17 процентов.

На тротуарах и в других подходящих местах разместят более 720 скамеек и урн для мусора. Сориентироваться в пространстве помогут 38 новых информационных стел. Щелковское шоссе станет светлее и безопаснее в вечернее и ночное время благодаря замене 70 фонарей и более чем 1,6 тысячи старых газоразрядных светильников на светодиодные. На нерегулируемых пешеходных переходах специалисты установят опоры контрастного освещения.

За счет устройства 123 тысяч квадратных метров газонов и высадки более 700 крупномерных деревьев Щелковское шоссе станет намного зеленее. Чтобы добавить красок в осенне-зимний пейзаж, на видовых участках магистрали создадут четыре декоративные композиции из хвойных растений.

Для улучшения внешнего облика шоссе у вентиляционных шахт и других инженерных сооружений появится декоративная облицовка. Благодаря ей они станут привлекательными акцентами городской среды.

Специалисты также заменят покрытие около 150 тысяч квадратных метров тротуаров и более 450 тысяч квадратных метров дорог, уберут под землю воздушные кабельные линии и смонтируют дополнительную систему водостока.

На данный момент выполнено 43 процента работ. В них задействовано около 240 человек и более 70 единиц техники.