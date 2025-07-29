Москвичам рассказали о погоде в августе

Август в столице ожидается с дефицитом осадков, Татьяна Позднякова.

Жаркая погода до плюс 30 градусов Цельсия сохранится до 1 августа, затем температура воздуха пойдет на спад. Уже 2 и 3 августа преобладающая температура будет в пределах плюс 22–27 градусов. На протяжении последнего летнего месяца температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше.

Наиболее интенсивные осадки могут выпасть 3–5 августа и в начале второй декады месяца. Большинство прогностических моделей указывали на то, что август в столице будет с дефицитом осадков. Однако насколько велик будет этот дефицит, сказать сложно, отметила синоптик. Она добавила, что в настоящее время доступны только предварительные прогнозы погоды на такой длительный срок.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила о возвращении дождей в Москву в пятницу, 1 августа.