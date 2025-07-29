Москвичам пообещали ненастье

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, на Москву обрушатся грозовые дожди. Ненастную погоду пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

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До конца рабочей недели, в том числе в пятницу, в городе сохранится жаркая погода — температура воздуха будет достигать плюс 28-30 градусов Цельсия.

Дожди накроют Москву и область в субботу, 2 августа. Осадки будут сопровождаться грозами, уточнил синоптик.

«Температура в субботу и воскресенье немножко снизится, но незначительно», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, что самый жаркий период года придется на большую часть рабочей недели с 28 июля по 1 августа. Воздух в столице, по прогнозам синоптика, прогреется до плюс 31 градуса.