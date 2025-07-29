Сергунина назвала топ-10 самых популярных онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Осенью прошлого года на городском портале mos.ru появилась страница с онлайн-трансляциями из вольеров Московского зоопарка. С момента запуска ее посетили свыше семи миллионов раз.

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Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, половина просмотров приходится на столицу, а остальная часть — на другие регионы России.

— Наиболее популярны прямые эфиры у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края. Чаще всего зрители наблюдают за семейством панд, манулом Тимофеем и капибарами, — рассказала Наталья Сергунина.

В топ-10 самых просматриваемых входят видео с бегемотом Ксюшей, орангутангами, гориллами, рысями, слонами, медоедами и сурикатами.

Сейчас на столичном портале есть трансляции с 69 камер зоосада, установленных в 20 вольерах. Например, можно увидеть дальневосточного леопарда Мизера, малайских медвежат Лучика, Звездочку и Машу, пуму Габриэля и трех редких гигантских выдр, занесенных в Международную Красную книгу. Последние появились в экспозиции впервые. Также желающим предлагают познакомиться с интересными фактами о разных видах животных.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны, занесенной в Красную книгу. По словам зоологов, родители новорожденного — самка по кличке Анна и самец Буслай — внимательно заботятся о малыше и стараются держаться немного в стороне от остальной группы.

Теперь за малайскими медвежатами Московского зоопарка можно наблюдать в режиме реального времени — сотрудники организовали онлайн-трансляции из вольеров на портале mos.ru.