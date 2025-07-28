В последние числа июля в Москве ожидается повышение температуры до +30…+31 С°, однако уже в первых числах августа жара начнёт спадать, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Нельзя сказать, что жара в Москве аномальна. У нас, собственно говоря, в Москве-то ещё и не было такой аномальной жары, потому что температура ещё на этой неделе не достигала отметки +30 С°», — сообщила эксперт газете «Известия».

По словам специалиста, высокая температура в регионе 1 августа ещё сохранится, а 2 августа уже ожидается ослабление жары.

Отмечается что, в последние дни июля в Москве температура будет достигать +28…+31 С°, а с 2 августа ожидается её снижение до +22…+27 С°.

Ранее сообщалось, что на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют жару 28, 29 и 30 июля.