В подмосковном лесопарке появился похититель белок

В подмосковном лесопарке "Елочки" в Подольске появился похититель белок, его уже ищут. Об этом 360.ru рассказал один из местных жителей.

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Собеседник рассказал, что с прошлой зимы многие граждане подкармливали прибегающих к их окнам белок. Даже специально для белочек из парка были установлены около окон кормушки с орешками и фундуком.

Однако в последний месяц жильцы перестали замечать около окон белок. Они заподозрили одного из мужчин одного из мужчин в краже белок из парка.

"В прошлом году было такое же. Уже месяц они не приходят, в лесу тоже не видно, только кормушки висят", — рассказал собеседник издания.

В результате обеспокоенные жители района начали расклеивать в лесопарке объявления о поисках человека, которого прозвали ловцом белок. Предполагается, что кражей зверьков занимается мужчина среднего возраста и крупного телосложения.