Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

В отреставрированном клубе фабрики "Свобода" открылся Дом русского бильярда "Родина". Историческое здание находится на Вятской улице (дом 41а). В церемонии приняли участие Сергей Собянин, глава ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и совладелец девелоперской группы "Родина" Владимир Щекин.

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В честь открытия здесь провели мастер-класс с участием 50 спортсменов, среди которых чемпионы и призеры мировых соревнований, мастера спорта международного класса, а также воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

"Мы с вами реализуем проекты один за другим. Первый проект - это Дворец спорта "Москвич", где мы неоднократно проводили соревнования на Кубок Мэра Москвы. Второй - Дворец русского бильярда. Ну и третий ожидаем - у нас еще будет в Нижних Мневниках, тоже большой дворец, уже спроектированный специально под проведение международных соревнований. Должен сказать, что вашими усилиями, усилиями всех энтузиастов бильярд продвигается. В Москве стало раза в четыре больше любителей, чем было раньше. Все спортивные площадки, насколько я понял, полностью заполнены, имеется даже дефицит", - сказал Сергей Собянин.

Мэр уверен, что с открытием таких центров желающих заниматься новичков, профессионалов и столичных мастеров бильярда будет больше. Новый дом оснащен по самым высоким мировым стандартам. Там имеется 21 стол - с комфортной зоной отдыха и семейным детским центром. Пространство рассчитано почти на 500 посетителей в день.

Кроме того, в Доме русского бильярда установили инновационный фиджитал-комплекс для этой игры с технологией компьютерного зрения и нейросетей. Такая система автоматически распознает и анализирует шары, удары, движения игроков, прогнозирует траектории, генерирует хайлайты. В работе системы используются AR-технологии, возможна автономная работа без доступа в интернет. В результате традиционный бильярд интегрируется в цифровую интерактивную платформу с элементами геймификации и профессиональной аналитики.

Диана Миронова, 15-кратная чемпионка мира по бильярду, отметила, что в Доме русского бильярда сделано все, чтобы зрители получали удовольствие от игры, а спортсмены - от тренировок.

В Доме русского бильярда оборудовали детский центр с разделением на площадки для малышей, подростков и семейного отдыха. Особое внимание уделили безопасности: сделали мягкие стены, установили обтекаемую мебель и защищенные игровые конструкции. Помещения оформили в скандинавской цветовой гамме - светлый фон с акцентами естественных оттенков. Для ребят продуманы игровые сценарии, соответствующие их возрасту. Здесь можно будет проводить детские праздники.

Также открылся ресторан, адаптированный под современные тренды российской гастрономии. В создании меню участвовали историки национальной кухни, а также ведущие региональные и московские шеф-повара. В результате оно включает блюда и продукты традиционной русской, черноморской, кавказской и других региональных кухонь России.

На прилегающей территории планируют обустроить летнюю гастрономическую веранду, установить столы для игры в бильярд и модули для игры в футбольный бильярд, а также открыть летний кинотеатр и детскую площадку, доступные для всех желающих.

В этом году здесь впервые пройдут соревнования по бильярду в рамках спартакиады "Моспром". Познакомиться с возрожденным памятником архитектуры можно будет на тематической экскурсии.

Проект комплексной реставрации здания, который является объектом культурного наследия, был разработан по поручению Сергея Собянина. Работы начались в апреле 2024 года и завершились в июле 2025-го.

Специалисты укрепили фундамент и железобетонные конструкции, выполнили гидроизоляцию, восстановили исторические отметки земли вокруг здания и укрепили кирпичную кладку несущих стен.

Вернулось колористическое решение фасада 1927-1929 годов: здание снова стало четырехцветным - с белыми, серыми, коричневыми и красными элементами. Для этого историки и технологи провели совместную научную работу с применением компьютерных технологий и химического анализа.

Специалисты восстановили габариты оконных и дверных проемов, вернули их на прежнее место (с исторической расстекловкой и профилями калевок). Многие из них были заложены в прошлые годы. В результате появилось равномерное освещение помещений естественным рассеянным светом. Рамы окон выполнены в трех исторических цветах: белом, сером и коричневом.

Привели в порядок внешний вид и геометрию наружных лестниц. Отреставрировали ограждения кровель и балконов.

Внутри здания смонтировали уникальные металлические фермы сложной формы, выполненные по сохранившемуся историческому аналогу - они образуют неординарную геометрию потолка над зрительным залом. В нем воссоздали линейные треугольные светильники общей длиной 80 метров и уникальное наклонное ленточное остекление. По оригинальной задумке архитектора Константина Мельникова наклонные окна в продолжение сложной геометрии потолка зала формируют потолок в виде бочки-свода.

Восстановили терраццо (мозаичный пол) на лестницах в центральной части здания. Отреставрировали подлинные металлические винтовые лестницы. Привели в порядок мраморный пол из брекчии в подвале и на первом этаже. Выполнили отделку всех помещений.

Кроме того, в здании установили современные инженерные коммуникации, включая системы пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, кондиционирования, отопления и другие. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

Развитие бильярдного спорта в Москве

Интерес к бильярдному спорту среди москвичей растет - сегодня им занимаются в четыре раза больше москвичей, чем в 2010-м. Бильярд любят горожане разного возраста.

Во многом это происходит благодаря тому, что в столице реализуют программы по популяризации спорта среди разных групп населения, регулярно проводят турниры и чемпионаты для любителей и профессионалов.

Спортивная инфраструктура Москвы включает 142 крупные площадки, где установлено 1256 столов для игры в бильярд. Кроме того, бильярдные столы есть в домах отдыха, фитнес-клубах, торгово-развлекательных центрах. Однако с учетом растущего интереса к игре их количества явно недостаточно. Средняя загруженность бильярдных клубов составляет более 80 процентов, в вечернее время - свыше 90 процентов.

В 2023-м открылся первый в городе Дворец бильярдного спорта "Москвич" с 36 столами (21 стол для пула и 15 столов для пирамиды) на одноименном стадионе на Волгоградском проспекте. Всего за два года он стал максимально востребованной и популярной площадкой для любителей этого вида спорта.