Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды в столице. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

«Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины», – пояснил Бирюков.

Заммэра отметил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.