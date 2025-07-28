Похолодание придет в Москву в начале августа

В начале августа температура воздуха в Москве спадет, рассказала газете "Известия" главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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По словам эксперта, в столице и сейчас нет аномальной жары, так как столбики термометров еще не достигали 30 градусов на этой неделе. Тем не менее высокая температура, сухая и солнечная погода сохранятся в городе до конца июля, что обусловлено областью повышенного атмосферного давления.

Похолодание придет в столицу 1–2 августа, когда циклон начнет смещать антициклон. Вследствие этого возможны кратковременные дожди.

Ранее москвичи признались, что в жару тратят больше денег, чем обычно. Чаще всего средства уходят на доставку еды, прохладительные напитки и на такси. При этом 50% горожан отметили, что не испытывают по этому поводу беспокойства.