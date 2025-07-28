В Москве выполнено почти 60 процентов работ по благоустройству дворов

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60 процентов работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— В этом году приведем в порядок около 2,4 тысячи дворовых территорий: обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. В настоящее время выполнили уже порядка 60 процентов от общего объема запланированных работ. Важный заключительный этап всех столичных программ благоустройства — озеленение: во дворах появятся новые газоны, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан.

— В рамках благоустройства дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения: устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, — рассказал Петр Бирюков.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, оснащение качественным освещением, благоустройство данных территорий.