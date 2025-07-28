Новая модель городского досуга изменила жизнь и привычки москвичей

Столица задает тренды, внедряя культуру в повседневную жизнь. Город развивает инфраструктуру, улучшает качество различных мероприятий и мастер-классов, делая их более доступными для широкой аудитории.

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Городские власти регулярно вкладываются в культурное будущее Москвы. Разнообразие культурных мероприятий предоставляет возможность каждому найти занятие по душе. А в выборе многочисленных событий помогают цифровые платформы, такие как сервис «Мосбилет» и «Вместе с культурой».

Одним из основных трендов последних лет является рост популярности спорта и активного образа жизни: воркаут-площадки рядом с домом, бесплатные тренировки и массовые спортивные события стали привычной частью жизни москвичей.

— Я участвую в проекте «Спортивные выходные» Департамента спорта города Москвы в качестве куратора тренеров по йоге и растяжке. Этот проект предоставляет возможность всем желающим тренироваться с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно. С 31 мая до 14 сентября можно заниматься на любой площадке, надо только записаться на сайте проекта или в МФЦ, — передает слова Вилены Котельниковой портал «Газета.ru».

В этом году также особо отмечается сотрудничество коммерческих предприятий с городскими проектами. Так проект «Лето в Москве» позволяет городу расширить разнообразие культурных событий, а предпринимателям привлечь новых клиентов.

Также современная культура Москвы поддерживает моральный дух в обществе во время проведения специальной военной операции (СВО). Особое внимание уделяется семьям участников СВО. Множество культурных учреждений предлагает им бесплатный вход в знак поддержки, а также организует специальные культурные акции и мероприятия. Без внимания не остаются и бойцы, вернувшиеся с ранением из зоны СВО.

— Мы приобщаем к классической музыке бойцов СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в московских больницах и госпиталях, — рассказала Мария Бутир, директор Московского камерного оркестра Музыка вива.

Директор Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы Татьяна Смирнова рассказала о популярных площадках «Лета в Москве» для детей.