«Почувствуем воздух из Центральной Азии»: подробный прогноз погоды на неделю
Летняя жара не уйдет из Москвы и Московской области на текущей рабочей неделе. Об этом в интервью MIR24.TV рассказал синоптик Прогностического центра «Метео Александр Ильин.
«Такая погода обусловлена тем, что вдоль Поволжья формируется гребень антициклона, — заявил он. — Мы попадаем в его западную периферию, поэтому будем чувствовать на себе хорошо прогретые воздушные массы из Центральной Азии.
С понедельника по пятницу (28 июля — 1 августа) температура воздуха в столице будет прогреваться до +30 градусов, а по области — до +23... +27 градусов. Ветер будет дуть преимущественно с восточных направлений (3,8 метров в секунду). Существенных осадков в течение рабочей недели ждать не стоит. Однако совсем исключать осадки, по словам собеседника MIR24.TV, также не стоит.
«Сегодня возможны небольшие и кратковременные осадки, — заявил Ильин. — Но они совсем не существенны. И, конечно, никакой «погоды не сделают. Есть вероятность, что в конце рабочей неделе в атмосфере появится некая неустойчивость, а затем возможны кратковременные и совсем небольшие дожди. Атмосферное давление будет иметь идеально ровный ход: около 748 миллиметров ртутного столба. В выходные будет больше облачности, возможны небольшие дожди. Кстати, есть вероятность, что в воскресенье (3 августа) температура воздуха понизится до +22... +24 градусов.