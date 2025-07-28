«Почувствуем воздух из Центральной Азии»: подробный прогноз погоды на неделю

Летняя жара не уйдет из Москвы и Московской области на текущей рабочей неделе. Об этом в интервью MIR24.TV рассказал синоптик Прогностического центра «Метео Александр Ильин.

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«Такая погода обусловлена тем, что вдоль Поволжья формируется гребень антициклона, — заявил он. — Мы попадаем в его западную периферию, поэтому будем чувствовать на себе хорошо прогретые воздушные массы из Центральной Азии.

С понедельника по пятницу (28 июля — 1 августа) температура воздуха в столице будет прогреваться до +30 градусов, а по области — до +23... +27 градусов. Ветер будет дуть преимущественно с восточных направлений (3,8 метров в секунду). Существенных осадков в течение рабочей недели ждать не стоит. Однако совсем исключать осадки, по словам собеседника MIR24.TV, также не стоит.