В рамках автомобильного фестиваля «ПроДвижение» на ВДНХ 2 и 3 августа Музей транспорта Москвы покажет шесть экспонатов из коллекции городского транспорта. Посетители увидят автобусы ЗИЛ-158В (ЛиАЗ), ЛАЗ-695Е «Львов», ЗИС-155, АКЗ-5, РАФ-22031-01 и тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200.

Всего на фестивале будет представлено более 500 машин — от первого экипажа 1896 года до новейших моделей Lada и футуристических автономных грузовиков.

«Музей транспорта Москвы покажет шесть экспонатов из коллекции городского транспорта на фестивале “ПроДвижение”. Среди них единственный сохранившийся автобус АКЗ-5 и уникальный тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200. По задаче Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по сохранению транспортного наследия столицы и активно участвуем в культурной жизни города», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На выставке будет представлено пять автобусов из коллекции музея. Так, можно будет увидеть ЛАЗ-695Е «Львов» 1968 года. Первые автобусы этого семейства — ЛАЗ-695Б — были выпущены для обслуживания VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов и представлены на международной выставке в Брюсселе, где получили золотую медаль и диплом почета.

На выставке также будет представлен ЗИС-155 1955 года необычного вида, прошедший капитальный ремонт по циклу ЗИЛ-158. Последние ЗИС-155 были сняты с линейной работы в Москве в 1962 году, поэтому в 1960-х годах ремонтники восстановили эти автобусы не по оригинальной технологии, а с применением деталей и узлов более поздних моделей. В результате музейный автобус получил переднюю панель и силовой агрегат от автобуса ЗИЛ-158.

На ВДНХ можно будет найти и АКЗ-5 — единственный сохранившийся автобус АКЗ послевоенной эпохи. Их производили на заводе «Аремкуз» в 1951 году из частей моделей ЗИС-8 и ЗИС-16 как временное решение для возобновления производства автобусов после войны. АКЗ использовались в Москве исключительно как служебные, в том числе Московским планетарием и зоопарком в качестве передвижных лекториев.

ЗИЛ-158В (ЛиАЗ) 1964 года — результат модернизации базовой модели автобуса. Был разработан на заводе имени И.А. Лихачева, но выпускался уже Ликинским автобусным заводом. Представленный музеем автобус использовался как служебный транспорт в опытно-конструкторском бюро имени А.С. Яковлева.

Музей транспорта также покажет РАФ-22031-01 — карету скорой помощи на базе микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия» — культового микроавтобуса 1980-х. Его модификации использовались не только как кареты скорой помощи, но и как маршрутное такси, милицейские машины и даже как официальные автомобили Олимпиады-80.

Кроме того, будет представлен тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200 из коллекции спецтехники. Уникальный грузовик собран в единственном экземпляре на базе автомобилей ЗИЛ-157 и МАЗ-200 в 1980-х. Конструкция создана работниками Филевского автобусно-троллейбусного парка для транспортировки пассажирской техники и ее запчастей. Для постройки использовали детали списанных грузовиков. В результате в грузовике сочетаются кузов, шасси, рама и мосты МАЗа и силовой агрегат, трансмиссия и кабина ЗИЛа. Машина, получившая от создателей неофициальное название «Мазилла», эксплуатировалась в Филевском парке до конца 2010-х годов.

2 и 3 августа в павильоне Музея транспорта Москвы можно будет посетить выставку «Ты выглядишь на все 100!» со скидкой 20 процентов. Экспозиция посвящена истории развития отечественного транспортного дизайна за последние 100 лет. Во время фестиваля в павильоне также пройдут бесплатные лекции, специальные экскурсии и детские мастер-классы. Вход на фестиваль свободный.

Музей транспорта Москвы — это открытая городская площадка и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставках, а также в транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, в доме 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. По окончании работ ему будет возвращен исторический облик.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.