В МЧС обратились к москвичам с предупреждением

Температура воздуха в первые дни предстоящей недели поднимется до +31 градуса. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Москве.

В воскресенье спасатели распространили сообщение для москвичей и гостей города.

«В период с 28 по 30 июля в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...31°C», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям носить одежду из натуральных тканей и головной убор. Необходимо пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Также в МЧС советуют исключить обращение с открытым огнём в жаркую погоду.