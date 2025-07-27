Москвичам рассказали о погоде до конца июля

В Москве наступил период устойчивой летней погоды. Всю неделю будет на 3 °С теплее нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает RT.

Синоптик отметил, что погода будет устойчиво жаркой в течение всей предстоящей недели. Температура превысит норму на 3°С.

«Это означает, что ночные температуры +15...+17 °С, а дневные температуры +27...+30 °С», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что условий для сильных осадков нет. Местами могут пойти небольшие дожди. Такая «совершенно однородная погода будет до конца месяца».

Специалист также предупредил, что из-за высокой ультрафиолетовой радиации нельзя днем находиться на солнце.