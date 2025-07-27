Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

В России 27 июля отмечают День работника МФЦ.

С профессиональным праздником сотрудников столичных центров госуслуг Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале.

«В московских офисах “Мои документы” работают больше 10 тысяч неравнодушных специалистов. Ежедневно они помогают жителям столицы получать свыше 300 государственных услуг, находят к каждому индивидуальный подход», — отметил Мэр Москвы.

Сегодня сотрудники центров госуслуг сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах. Например, работают администраторами в городских медицинских организациях и оформляют первые документы для новорожденных в столичных роддомах. А еще — регистрируют участников «Спортивных выходных», рассказывают о площадках проекта и напоминают о предстоящих занятиях.

В центрах московского долголетия руководители офисов «Мои документы» читают лекции о популярных госуслугах. Сотрудники центров госуслуг также проводят там занятия по цифровой грамотности.

Второй год подряд сотрудники центров госуслуг принимают участие в городском конкурсе «Московские мастера». В этот раз победителями в профессии «специалист по предоставлению услуг» стали:

— Светлана Малышева, старший специалист по предоставлению услуг дополнительного офиса района Выхино-Жулебино (первое место);

— Марина Стогова, главный специалист по предоставлению услуг флагманского офиса в Северном административном округе (второе место);

— Марина Макарова, главный специалист по предоставлению услуг центра в районе Новокосино (третье место).

«Спасибо вам за профессионализм и чуткость. Желаю крепкого здоровья и удачи», — заключил Сергей Собянин.