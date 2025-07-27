В Московском зоопарке пройдет фестиваль «Неделя панд»

Московский зоопарк приглашает с 28 июля по 3 августа на фестиваль «Неделя панд». Он стал уже традиционным и посвящен дням рождения Жуи и Диндин — родителей панды Катюши. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая позволит ближе познакомиться с этими животными и активно провести время.

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Героями праздника станут именинники: Диндин исполнится восемь лет, а Жуи — девять. Их дни рождения отмечают 30 и 31 июля. В эти даты с 12:00 до 16:00 возле главного входа в зоопарк посетителей будут встречать диджей, аниматоры и танцоры школы-студии «Тодес», а также ростовая кукла — медведь.

Праздничная программа

В программу включено вручение подарков животным. 30 июля в 13:00 сюрприз получит мама Катюши, а 31 июля в 16:00 в честь дня рождения ее отца организуют мастер-класс «Еда». На занятии расскажут об особенностях питания панд и приготовят для Жуи вкусный подарок.

В среду и четверг с 14:00 до 18:00 рядом с инфоцентром в детском зоопарке проведут игровую программу и тематические мастер-классы. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Каждый день с 12:00 до 14:00 посетителей ждут творческие занятия на круге катания, а с 13:00 до 13:30 (кроме 31 июля) можно пообщаться с сотрудником, работающим с пандами. Он расскажет, чем кормят животных и как за ними ухаживают. Встречи будут проходить у павильона «Фауна Китая».

На этой же площадке с 28 по 31 июля с 14:00 до 16:00 пройдут игры, посвященные медведям, на поле с лабиринтом и остановками для выполнения заданий. Для участников приготовили вопросы о пандах и их соседях в природе.

В инфоцентре с 1 по 3 августа с 13:00 до 15:00 запланированы подвижные игры и викторины.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации, при этом необходимо приобрести билет в зоопарк.

Программа фестиваля способствует реализации целей и задач нацпроекта «Семья» в Москве.

Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят животных редких и исчезающих видов, а также занимаются их реабилитацией. Часть работы по сохранению таких видов ведется совместно с другими российскими и зарубежными зоопарками. Сегодня Московский зоопарк является одной из самых популярных культурных площадок города. Его работу курирует столичный Департамент культуры.

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