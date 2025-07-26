Музей Победы подготовил масштабную программу выходного дня

Научиться оказывать первую помощь, собирать автомат, разворачивать парашют и тушить пожары смогли участники программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». 26 июля на территории мемориального комплекса на Поклонной горе работали 80 интерактивных площадок, где все желающие могли погрузиться в атмосферу 1940-х годов, а также попробовать себя в разнообразных профессиях.

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— Мы приехали на две недели в Москву с детьми и впервые приехали сюда, в Музей Победы, узнали, что здесь проходит такой масштабный интерактив и решили провести в Парке Победы весь день. Это было незабываемо, — рассказала участница программы семейного отдыха Элеонора Топал (Калининград).

Школьников и студентов, семьи с детьми пригласили пройти увлекательный квест «Вперед к Победе» сразу по шести разным маршрутам. Участники могли взять «Красноармейскую книжку», выполнить 20 заданий и собрать штампы-«звездочки», чтобы получить памятные призы. Посетители также имели возможность проверить свою готовность к сдаче норм ГТО, а также пройти курс молодого бойца. Организаторы подготовили спортивные соревнования и творческие состязания. Гостей парка ждали мастер-классы «Что у солдата в вещмешке?», «Письмо защитнику Отечества», интерактивные локации «Военные регулировщики», «ZAрница». Всероссийский студенческий корпус спасателей обучал оказанию первой помощи, базовым правилам пожарной безопасности, навыкам спасения на воде, работе со спасательным инструментом и туристическим навыкам.

Также гостей мемориального комплекса на Поклонной горе ждала обширная музыкальная программа, в рамках которой выступили не только профессиональные исполнители, но и юные таланты. На концертах, прошедших около легендарной полуторки и на главной сцене музея «Г.О.Р.А.», прозвучали песни и композиции, которые объединяют все поколения жителей нашей страны.

Эти мероприятия были бесплатными для всех желающих в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», которую проводит Музей Победы при поддержке правительства Москвы. Генеральные информационные партнеры проекта — телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».